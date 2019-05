Отримана промоция кнїжки ,,Одняти од псох” Славка Романа Ронду

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу 25. мая у Малдежским доме у Руским Керестуре була отримана промоция кнїжки Славка Романа Ронду, под назву „Одняти од псох” у виданю НВУ „Руске слово”.

Промоцию отворел редактор НВУ ,,Руске слово” Микола Шанта як и Мирон Джуня, рецензент спомнутей кнїки. Потим, Мирослав Малацко рецитовал авторову поезию, а сам автор у улоги медиятора, публики приблїжовал контекст наставаня и значеня своєй поезиї. Тот поетски вечар бул збогацени зоз наступом шпивацей ґрупи „Ария” як и зоз комичнима точками „Ступидентох”.

Автор вихасновал тоту нагоду же би публики приблїжел период кед наставали тоти твори, 90-тих рокох, а як потолковал то вибрани писнї котри були плановани у його другей и трецей кнїжки, после його першей кнїжки „Катаклизма” з 1989. року, котри злучени до того остатнього виданя.

На кратко здогаднул и на чежши часи прецо тот рукопис чекал аж потераз на обявйованє, о ким писал и цо го инспировало. Надалєй предлужел же ише вше ма инспирациї, та источашнє наявел и два нови дїла, од котрих би идуца кнїжка поезиї требала буц обявена найпознєйше по 1. децембер 2020. року, а шлїдуюце дїло потим би требала буц його проза.

На концу програми, автор подписовал прикладнїки своєй кнїжки котри з тей нагоди могло купиц на штанду НВУ „Руске слово” по промотивней цени. Тиж, задзековал орґанизатором хтори помогли реализовац тот поетски вечар. Нащавителє тей мултимедиялней подїї могли до позних годзинох уживац у музики 90-тих.

