У цеку упис до циклусу образованя у рамикох „Другей шанси”

КУЛА – У ОШ ,,Петефи бриґада” у Кули, тирва упис одроснутих особох без законченей основней школи до циклусу позарядового основношколского образованя у рамикох проєкту „Друга шанса”. Образованє подрозумює покладанє испитох и наставу по скраценей програми унапрямену знанє котре потребен у каждодньовим живоце.

Наставна програма ше реализує у трох циклусох – 1. циклус (I – IV класу), 2. циклус ( V и VI класа) и 3. циклус (VII и VIII класа). Так же, мож закончиц два класи, односно штири у 1. циклусу од половки октобра по конєц марца, зоз жимским розпустом.

После законченя ОШ на тот способ, кандидати маю нагоду задармо закончиц двомешацову фаховку обуку за одредзене занїманє, по поволанки Националней служби за обезпечованє роботи (НСЗ).

У прешлих седем рокох, 115 одроснутих достало свидоцство о законченей основней школи (найстарши кандидат мал 59 роки).

Заинтересовани кандидати зоз шицких населєних местох општини Кула можу ше приявиц НСЗ оддзелєню у Кули, або до школи ,,Петефи бриґада” на телефонски числа 723-944 и 060/766 8228) дзе достаню шицки информациї. Условиє за упис же би особа мала найменєй 15 роки старосци.

Драгово трошки и орґанизовани превоз обезпечени, а настава – подполно прилагодзена мири и искуству одроснутого чловека, тирва коло два годзини у вечарших годзинох у чаше кед одвитує шицким кандидатом, по догварки.

