Прешвечлїва побида госцуюцого тиму

ДЮРДЬОВ – У 27. колу ярнєй часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад ФК „Бачка 1923” з Дюрдьова, внєдзелю 26. мая угосцела єденастопласовани ФК „Младосц” Нови Сад котри мал пейц боди менєй од Бачки.

ФК „Бачка 1923” (Дюрдьов) – ФК „Петроварадин” (Петроварадин) – 2:4 (0:0)

Обидва ґоли за Бачку посцигнул Милан Роґич. Перши у 85. а други у 86. минути. Дюрдьовски клуб и после того змаганя остава на истим месце зоз истим число бодох – дзешата зоз 30 бодами.

По конєц першенства буду ище три змаганя. Шлїдуюце ФК „Бачка 1923” будзе бавиц на нєдзелю 2. юния кед буду госцовац у Ковилю на стадиону тринастопласованого ФК „Шайкаш 1908”. Змаганє почнє на 18 годзин.

