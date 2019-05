ФК „Русин” бавел нєришено на домашнїм терену

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 29. колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, 26. мая на домашнїм терену, Русин одбавел нєришено процив госцуюцого клуба ,,Войводина” зоз Товаришева 2:2 (2:2). Судия змаганя бул Неманя Мудринич.

Уж у першим полчаше утвердзени и конєчни резултат, а за ФК Русин, обидва ґоли посцигнул Будински.

Зоз жовтима картонами опомнути двоме бавяче зоз домашнєй екипи, Надь и Бранкович, як и двоме зоз госцуюцей екипи.

За Русин бавели Надь (Михайло), Кочиш (Александар), Жарич, Ланчужанин, Надь (Боян), Саянкович, Будински, Надь (Деян), Дюканович, Бранкович, Кочиш (Стефан), а як замена у другим полчаше вошли: Орос, Гарди, Веселинович, Маньош.

Шлїдуюце, а з тим и остатнє змаганє у тей сезони, Русин одбави у госцох зоз ФК ,,Герцеґовац” зоз Ґайдобри. Русин ше тераз находзи на 5. месце на таблїчки зоз 45 бодами, а процивнїцка екипа трецопласована зоз 51 бодом.

