РК ,,Русин” поражени од ,,Ґрафичара” зоз Бездану

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 14. колє Трецей рукометней лиґи сивер „Сивер”, рукометаше „Русину” 25. мая, дожили пораженє од процивнїцкей екипи ,,Ґрафичар” зоз Бездану з резултатом 41:21 (21:11). Змаганє судзели Никола Зорич и Милош Зелич, а делеґат бул Миодраґ Ачич.

Керестурским рукометашом ше нє удало посцигнуц побиду и попри доброго и моцного бависка. За Русин бавели: Стойков, Тома (4), Гербут (11), Югик (2), Мудри В, Салак (2), Варґа (1), Микита (1), Надь и Ґовля.

Русин ше на концу сезони нашол на другим месце на таблїчки зоз 19 бодами, од чого ма 9 побиди, 4 пораженя и 1 нєришене змаганє, а на першим месце екипа зоз Зомбору зоз 26 бодами – 12 побидами, єдним нєришеним и анї єдним страценим змаганьом.

