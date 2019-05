Успихи младих керестурских атлетичарох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На першенственим змаганю атлетских клубох хторе отримане 17. и 24. мая у Зомборе, участвовало коло 150-еро дзеци зоз рижних клубох Заходнобачкого округу, та и даскельо спортисти зоз Атлетского клубу „Русин”. Шицки змаганя були у тробою – младши дзеци, 3. класа, руцали вортекс, скакли до далєка и бежали 60 м, а старши з 5. класи руцали двокилову кулю, скакали до далєка и бежали 100м.

Пияток, 17. мая атлетичаре наступели у вецейбою, односно, бежали 60м, скакали до далєка и руцали лабдочку.

Медзи дзивчатми з АК „Русин” у младшей катеґориї з 3. класи найвецей, 25 боди мала Марияна Сивч и завжала 7. место, Сара Надь освоєла 24 боди и осмопласована є, а Кристина Русковски освоєла 19 боди и завжала 12. место.

Медзи хлапцами представителями АК „Русин”, у катеґирої 3. класи, найвисши пласман освоєл Лука Фа зоз 24 бодами и 16. место, Алекса Сопка мал 16 боди и нашол ше на 19. месце, док Адриан Гарди зоз шейсцома боди бул 22.

Дзивчата з 5. класи, Анита Чизмар освоєла 70 боди и завжала 6. место, док Адриана Русковски зоз освоєнима шейсцома бодами завжала 31. место. Перши дзешец места ше пласовали на финалне змаганє хторе ше отрима у Червинки 6. юния.

Друге змаганє отримане 24. мая тиж у Зомборе, на хторим участвовали дзеци з другей и штвартей класи основней школи. Школярки ше змагали у тробою, у бежаню 60м, руцаню вортексу и скаканю до далєка. На змаганю участвовали Ксения Катрина и Яна Сивч.

На першенствене змаганє, дзеци водзели тренере Атлетского клубу ,,Русин” Саня Тиркайла и Деян Будински, а 22. юния им у плану одход на Першенство Войводини за младших пионирох.

