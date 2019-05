Туристични технїчаре освоєли перше место

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре керестурскей штреднєй школи ,,Петро Кузмяк” туристичного оддзелєня, освоєли перше место на змаганю зоз студиї ситуациї „Дестинация у гармониї з природу” у Новим Садзе.

Награду достали школярки Сташа Сукнович, Николета Влахович и Миня Яначкович, зоз менторску роботу професорки Ани Вуясин.

У рамикох того змаганя хторе уж даскельо роки успишно орґанизує Универзитет Синґидунум, школяре штреднїх школох мали нагоду же би през презентацию представели свойо идеї и дїловни ришеня, зоз цильом стретаня зоз реалнима дїловнима проблемами и указали здобуте знанє, як и свою способносц у ришованю студиї ситуациї зоз обласци економиї и туризма.

На змаганю, свойо идеї презентовали ище три тими напряму туристичного технїчара и ґимназиї, школяре – Кристина Калмар, Даяна Недич, Драґана Василєвич, Катарина Малич, Ґоран Юрич, Ивана Веселинович, Арияна Чапко и Силвия Гарди, зоз менторску роботу професоркох Бояни Милянич, Лїляни Фина и Єлени Миркович.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)