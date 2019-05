Дюрдьовчанє участвовали на републичним змаганю Еко-квиз

ГОРНЇ МИЛАНОВАЦ/ДЮРДЬОВ – У Горнїм Милановцу, пияток 24. мая отримане републичне змаганє Еко-квиз „Брудне або чисте – нє исте” нємецкей орґанизациї за Медзинародне сотруднїцтво ҐИЗ.

Медзи пейцома екипами котри ше змагали спред своїх општинох була и дюрдьовска зоз Основней школи „Йован Йованович Змай” котра представяла Општину Жабель. Вони завжали пияте место и указали високи уровень знаня о еколоґиї и рециклажи. У тиму дюрдьовскей екипи од самого початку змаганя були Теодора Михальовски, Мийахло Михелц, Лука Тривунович и Стефан Топчийов, а пририхтала их Ана Радишич наставнїца физики у тей Школи.

Орґанизаторе Квизу поручели же зоз орґанизованьом таких змаганьох жадаю пременїц роздумованє жительох Сербиї, алє и слику котру посила до швета понеже ше у нашей держави барз мало рециклира.

