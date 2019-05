ШИД – У Ґимназиї „Сава Шуманович“ у новим школским 2019/20 школским року планую до першей класи уписац 120 нових школярох.

По словох директорки Нади Хромиш Аничич, планує ше уписац 60 школярох на общи напрям, потим 30 на дружтвено-язични напрям, як и 30 школярох на економски напрям.

