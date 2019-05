ШИД – Технїчна школа „Никола Тесла“ планує уписац у новим школским 2019/20 року до першей класи 120 нових школярох.

По словх директора Йови Дрезґи, места будзе за 30 польопривредних технїчарох и 30 електротехнїчарох рахункарох, а слово о штирирочним образованю.

Тиж ше планує упис и 30 тарґовцох як и 15 автомеханиїчарох и 15 шлосерох у тророчним циклусу образованя.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)