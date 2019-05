Означена 15 рочнїца обновеного духовного живота

БЕОҐРАД – Єдина грекокатолїцка парохия звонка Войводини, у Беоґрадзе, дня 25 мая зоз Службу Божу у улїци Вишеґрадскей 23 означела храмове швето Кирбай, котру предводзел протоєрей ставрофор Алексий Худак, парох зоз Старого Вербасу.

У рамикох манифестациї Руснацох Беоґраду, „Беоґрадски кирбай”, святочно означена и 15 рочнїца обновеного духовного живота беоґрадских вирних.

У своєй казанї паноцец ше запитал же цо би було кед би нє було Кирила и Методия, цо би зме и яки би зме нєшка були а тиж наглашел вельку жертву котру вони поднєсли цо после їх шмерци шицко на якиш час препадло и вони нє дожили резултати їх трапези.

Попри о. Алексия и домашнього пароха о. Варґу, сослужовал и о. Петро Ташев, монах Лазариста, з походзеня македонских грекокатолїкох.

Службу шпивала Камерна ґрупа Катедралного хору св. оца Миколая з Руского Керестура, под руководством Лидиї Пашо. На Служби були и Мали шестри зоз Керестура, протодиякон СПЦ Радомир Ракич и представнїк Министерства правди, зоз Управи за сотруднїцтво зоз Церквами, пан Ґаврило Ґрбан. Тиж так на тей манифестациї були присутни и Желько Ковач, предсидатель Вивершного одбору и Мелания Римар, предсидателька Одбору за образованє – Рускей Националней заєднїци. Присутним , котрих було вецей як 50 особи, о. Гудак повинчовал їх 15 рочнїцу.

Друга часц швета була културного характеру, у котрей домашнї парох по руски а Ольга Скопляк з роду Биляк, представели подїю нєдавно основаней Епархиї св. Миколая у Керестуре. Студент Алекса Стаменич кратко сумирал 15 рочну историї тей обновеней парохиї а Олґица Радович Лендєр наглашела екуменску димензию парохиї св, Кирила и Методия.

После того, як окремни госц наступела соло шпивачка Ана Римар Симунович зоз трома рускима, єдну анґлийску и єдну українску писню и зоз своїм шпивом одушевела присутних.

Домашнї парох указал и дарунок котри з тей нагоди достала тота парохия од архимандрита и апостолского администратора зоз Билорусиї Серґия, икону Кирила и Методия, котра виробена у историйним месце Бресту, дзе 1595. року векшина грекокатолїкох подписала так волану Брестлитовску Унию.

Тиж так, Ґаврило Ґрбан у мено директота др. Милета Радоєвича, парохиї подаровал историю Кирила и Методия и повинчовал у мено Управи рочнїцу.

Предлужело ше зоз традицийним друженьом и богатим столом, на котрим були велї нашо руски и українски єдла.

