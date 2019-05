Школяре ШТШ „Михайло Пупин” нащивели Општинску управу

КУЛА – Школяре електро и машинского напряму трецей класи зоз Штреднєй технїчней школи „Михайло Пупин”, вчера нащивели Општинску управу (ОУ) у Кули. Нащива витворена як єдна зоз закончуюцих наставних годзинох зоз гражданского воспитаня котру реализовали зоз свою професорку Славицу Ґолубович.

Школяре перше нащивели Услужни центер, дзе им началнїк ОУ Владимир Павков упознал зоз инґеренциями того орґану, предлужел зоз бешеду о матичних кнїжкох родзених, вибрацких спискох и инспекцийних службох котри дїлую у рамикох ОУ.

Потим у Велькей сали Скупштини општини свойо викладанє и розгварку зоз школярами предлужел и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)