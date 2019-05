Розписана Явна поволанка за купованє новей механїзациї и опреми у рошлїнскей продукциї

СЕРБИЯ/БЕОҐРАД – Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди, Управа за аґрарни плаценя розписало Явну поволанку за субвенционованє инвестицийох до механїзациї и опреми за унапредзенє примарней рошлїнскей продукциї у 2019. року.

Субвенциї облапяю инвестициї до продукциї у завартим просторе, до продукциї овоци и грозна, примарней продукциї желєняви, квеца, ароматичних и лїковитих рошлїнох, потим за оберанє овоци, грозна, желєняви, квеца, ароматичних и лїковитих рошлїнох, примарней продукциї житаркох и индустрийних и рошлїнох за покарму статку, обробок жеми, защиту рошлїнох од хоротох, коровча и чкодлївцох, прикармойованє и транспорт примарних польопривредних продуктох и за залївни системи рошлїнских културох.

Право конкуровац за субвенционованє инвестицийох маю реґистровани польопривредни ґаздовства, поднїмателє, привредни дружтва, землєдїлски задруґи, штреднї школи и наукововиглєдовацки орґанизациї з обласци польопривреди.

Явна поволанка отворена од вчера 27. мая та по 30. авґуст чечуцого року, а потребне же би инвестиция за котру ше поглєдую субвенциї була реализована у цалосци после 1. януара того року, а найпознєйше по дзень кед ше подноши вимога.

Субвенциї виноша вкупно 50 одсто од прилапююцих трошкох без ПДВ-а, односно 65 одсто за подручя з очежанима условиями дїлованя.

Подробнєйши информациї мож пренайсц на урядовим сайту Управи за аґрарни плаценя http://uap.gov.rs/ , лєбо прейґ инфо центру ресорного Министерства на телфонски числа 011/260-79-60 або 011/260-79-61, як и Контакт центру Управи за аґрарна плаценя на 011/30-20-100 або 011/30-20-101, кажди роботни дзень од 7,30 до 15,30 г.

