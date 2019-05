ДЮРДЬОВ – У Задружним доме у Дюрдьове нєшка будзе отримани Концерт фолклорного ансамблу „Мозаика” зоз Кострома зоз Русиї и Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова. Концерт почнє на 20 годзин, а уход шлєбоди.

Орґанизатор концерта Општина Жабель, Месна зєднїца Дюрдьов, Културно-уметнїцкe дружтво „Тарас Шевченко” и Основна школа „Йован Йованович Змай” з Дюрдьова.

