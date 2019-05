НОВИ САД – Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе на ютре, 30. мая, орґанизує културну програму у хторей ше представя студенти Оддзелєня, студенти Филозофского факултету хторим руски язик мацерински и студенти хтори виучую руски язик як странски.

Будзе то и нагода же би ше алумни Оддзелєня за русинистику, односно єй бувши студенти, позберали и здогадли ше студираня на Филозофским факултету.

Програма почнє на 11 годзин у святочней сали ч. 114.

