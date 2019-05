Леґиньска ґрупа наступела на Зонскей смотри

ЧЕРВИНКА – У сали Дому култури у Червинки 25. мая отримана 27. Зонска смотра жридловей музично-фолклорней творчосци. На нєй наступели и аматере Дому култури Руски Керестур.

Спред Дому култури Руски Керестур наступела Леґиньска шпивацка ґрупа у провадзеню оркестра зоз шпиванку „Берце ше реґрути”, а под руководзеньом Мирка Преґуна. То першираз же як шпиваче керестурски леґинє самостойно наступели на Смотри, а иншак зоз шпивацкима нумерами ше визначовали у фолклорних хореоґрафийох, або з других нєформалних нагодох.

На смотри участвовали солисти (инструменталисти и шпиваче), шпивацки ґрупи, оркестри и фолклорни ґрупи зоз општинох Заходнобачкого и Южнобачкого округу.

Орґанизатор и домашнї смотри Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини, Културно-просвитна заєднїца Општини Кула, Дом култури Червинка и ОШ „Вук Караджич” з Червинки. Хто ше од учашнїкох пласовал далєй, на покраїнски уровень, будзе ше знац нєодлуга.

