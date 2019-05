Промовована кнїжка о. др Романа Миза

НОВИ САД – На Протестантским теолоґийним факултету у Новим Садзе, дзе домашнї бул проф. др Димитриє Попадич, 28. мая отримане екуменске стретнуце и здогадованє на священїкох Кароля Береша, Стєпана Орчича, др Тадея Войновича и др Романа Миза, и промовована кнїжка „Християнство: драги и заобиходни драги” о. Миза, у виданю „Мостарт” Д. О. О.

Бешедовали и у дискусиї участвовали, окрем домашнього др Попадича, Марияна Айзенкол, проф. емеритус Свенка Савич, хтора була и модератор схода, Драґан Стойкович (видаватель кнїжки), Ана Бу, Татяна Цветкович, Тилда Дєндє Слифка, Мирослав Кевежди, др Зорица Кубурич, священїца Ана Палик Кунчак, Лидия Орчич, проф. др Янко Рамач и Едита Янков зоз новосадскей єврейскей заєднїци.

У своїх здогадованьох историчар др Янко Рамач бешедовал о вецейдеценийним плодним сотруднїцтве зоз о. Мизом и о. Тадейом Войновичом, а резултат, медзи иншим, то и преклад цалого Святого писма на руски язик, хторе др Рамач указал присутним на тим екуменским стретнуцу.

Мирослав Кевежди тиж указал на значни доприношеня о. Миза у духовним живоце и култури, наглашуюци же вон мал познанства зоз уплївнима людзми ширцом швета и же стимуловал людзох же би дали свойо доприношенє на добро шицких.

У заключеньох на тим сходзе визначене же у Войводини дзеведзешатих рокох почали розлични екуменски активносци зоз хторима повязани и спомнути штирме священїки зоз протестантских Церквох, Римокатолїцкей и Грекокатолїцкей Церкви. Зоз здогадованьом на нїх, сце ше предлужиц континуитет екуменских змистох и активносцох, цо гутори и о значносци дзепоєдних визначних особох за медзирелиґийне сотруднїцтво и заєднїцтво.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)