Додзелєне припознанє „Капура успиху”

НОВИ САД – Привредна комора Войводини (ПКВ) вчера, 28. мая, у готелу „Шератон” у Новим Садзе, по 27. раз додзелєла традицийни припознаня за квалитет услугох у погосцительней и туристичней дїялносци – „Капура успиху” и Плакети за квалитет услугох у 2018. року.

Добитнїки „Капура успиху”як найвисшого припознаня за квалитет услугох: Готел „Шератон”, Нови Сад, у катеґориї готелох за конґресни и дїловни туризем, Готел „Премиєр Аква”, Врдник, у катеґориї готелох за здравствени, велнес и спа туризем, „Винария Шиячки”, Баноштор, у катеґориї винарийох, „Салаш 137”, Ченей, у катеґориї ресторанох домашнєй кухнї, и „Чарда Андрич”, Зомбор, у катеґориї чардох.

У катеґориї туристичних аґенцийох припознанє „Капура успиху” достали Туристична аґенция „Панакомп – жем чудох” и Туристична аґенция „Маґелан травел”, обидва з Нового Саду.

Добитнїки Плакетох за квалитет услугох у 2018. року: погосцительно-туристични обєкт „Бачки двор”, Вайска, у катеґориї ресторанох зоз ноцнїком; ресторан „Етно хижа Динар”, Вершец, у катеґориї ресторанох; Винария „Aкуминкум”, Стари Сланкамен – у катеґориї бутик винариї; „Конґресни центар Мастер Новосадского сайма”, Нови Сад – у катеґориї обєктох за конґресни туризам; ловарска хижа „4 єленї”, Кать – у катеґориї ловарских хижох.

Плакету достали и Погосцительне подприємство „Дани Турс”, Скореновац – у катеґориї валалского туризма; ЯП Путнїцке пристанїще и марина „Апатин”, Апатин – у катеґориї маринох; „Каштел Шулхоф”, Падей – у катеґориї валалского туристичного обисца.

На святочним додзельованю припознаньох, предсидатель ПКВ Бошко Вучуревич повинчовал добитнїком и визначел же войводянски туризем добре позиционовани на туристичней мапи, на домашнїм и иножемним тарґовищу, як и же надалєй треба робиц же би наша Покраїна була жадана туристична дестинация, як и же би додзельованє припознаня мало стимуловац розвой туризма.

Подпредсидатель Покраїнскей влади Дьордє Миличевич гварел же туризем конар привреди хтори ше у Републики Сербиї найшвидше розвива – прешлого року зазначени рост од 11,2 одсто на уровню держави, а у АП Войводини, як гварел, коло 8,5 одсто.

