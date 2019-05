Керестурски штредньошколци обишли будинок Влади Сербиї

БЕОҐРАД – Школяре керестурскей Ґимназиї и туристичного напряму, зоз свою професорку математики Наталию Будински, вчера 28. мая, нащивели Науково-технолоґийни парк (НТП) на Звездари и будинок Влади Сербиї.

Поволанка ушлїдзела после орґанизованей годзини прейґ скайпу предсидательки Влади Републики Сербиї Ани Брнабичовей зоз школярами у новембру прешлого року.

Директорка НТП Звездара Ґордана Данилович-Ґркович зоз сотруднїками, представела найинтересантнєйши проєкти и 3Д друковач, а школяре скорей приходу до нащиви пририхтали свойо модели, хтори жадали виробиц праве на нїм.

После того, школяре зоз професорку нащивели будинок Влади Сербиї, дзе було орґанизоване обиходзенє прес сали, сали за уряднїкох, салон за шветочни стретнуца, як и просториї зоз дарунками хтори предсидателє Влади Сербиї доставаю под час мандату од рижних шветових уряднїкох.

Сотруднїцтво зоз керестурску школу и професорку Наталию Будински почало у рамикох порядних стретнуцох котри предсидателька Влади и министер просвити, науки и технолоґийного розвою орґанизую зоз найлєпшима наставнїками.

Премиєрка Брнабич зоз школярами Школи „Петро Кузмякˮ отримала скайп годзину, а циль тей годзини бул же би ше през нєкаждодньову форму настави, вони упознали зоз роботу и активносцами Влади, и з тей нагоди школяре поволани нащивиц Беоґрад и будинок Влади Сербиї.

