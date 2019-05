У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” у першей часци, будзе емитовани прилог зоз святочней литурґиї и духовним концерту у церкви Рождества пресвятей Богородици у Дюрдьове з нагоди установеня Епархиї св. Оца Миколая.

У другей часци будзе ширша репортажа зоз мултимедиялного перформансу под назву „Я Русин єсм, бул и бум” хтори прешлого тижня отримани у Руским културним центре у Новим Садзе, кед представена нова кнїжка „Зазбероваче труплох” автора Звонимира Павловича, зоз провадзацу виставу фотоґрафийох и наступом „Рутен треш оркестри”.

У предлуженю штвартковей програми будзе майске виданє емисиї “Пулс младих”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

