У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацец другим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о активносцох Националного совиту Руснацох, а дати и звит зоз зашеданя Шветовей ради Руснацох/Русинох/Лемкох у Старей Любовнї у Словацкей.

О роботи керестурского Рибарского дружтва „Коляк”, о потребох дюрдьовскей церковней заєднїци, як и о актуалносцох у Коцуре и Шидзе пише у рубрики „Нашо места”.

„Економия” дава огляднуце на закончени Медзинародни польопривредни саям през розгварку зоз нашима привреднїками, а ту и напис о осиґураню польопривредних културох.

„Култура и просвита” дава резултати зоз Републичного змаганя з руского язика и язичней култури у Коцуре, о мултимедиялним перформансу „Я Русин єсм, бул и бум” хтори отримани у Руским културним центре у Новим Садзе, преслави Дня школи „Петро Кузмяк” у Керестуре, як и о промоциї кнїжки „Одняти од псох” Славка Романа Ронду.

„Людзе, роки, живот” понукаю нове предлуженє фельтону „Ґу 100-рочнїци од снованя РНПД-а” и розгварку зоз Славком Бучковим з Руского Керестура.

На бокох „Духовни живот” зазначене як преславени Кирбай у беоґрадскей парохиї, а дати и звит зоз промоциї кнїжки о. др Романа Миза „Християнство: драги и заобиходни драги”.

„Спорт” пише о резултатох наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, а зазначени и резултати коцурских шахистох, керестурских атлетичарох.

Додаток у тим чишлє „Руске словечко” и „Литературне слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)