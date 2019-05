Матей Сабадош на першим медзинародним турнире

ЗАҐРЕБ (ГОРВАТСКА) – Млади столнотенисер рускокерестурского СТК „Русин” Матей Сабадош, на своїм першим медзинародним турнире, 66. Заґипинґу у Заґребе прешлого викенду посцигнул барз добри успих, бо вошол медзи 16 найлєпших у своєй катеґориї.

Матей ма 13 роки и змагал ше у катеґориї младших кадетох. Першого дня змаганя прешол квалификациї так же победзел шицких пейцох процивнїкох, други дзень тиж зазначел даскельо побиди, алє му два хибели же би прешол ґрупу до финалу.

Матея за турнир пририхтовала София Ковач, а водзел го Михайло Сабадош.

Турнир Заґипинґ єден з найвекших европских турнирох и найчисленши по учашнїкох, та и того року позберал коло 800 бавячох зоз 20 европских жемох, а остатнї роки СК „Русин” на нїм нє мал своїх представительох.

