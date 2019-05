Швето означене зоз пригодну академию

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – У орґанизациї Ради рускей националней меншини Вуковарско-сримскей жупаниї, у дворцу Елц, одн. у Городским музею у Вуковаре, 25. мая отримана централна преслава Дня Русинох Републики Горватскей. Присутни були и представителє Руснацох зоз Сербиї.

Руснаци у Горватскей свой дзень означели уж дзешатираз, а на шветочней академиї, хтора була на високим уметнїцким уровню, наступели шпивацки ґрупи и рецитаторе зоз КУД-ох зоз того подруча хтори пестую руски язик, културу и обичаї.

На преслави, попри числених представительох рускей националней меншини зоз тей жупаниї, та и з цалей Горватскей, присутни були и представителє домашнєй жупаниї, городу Вуковару, а тиж и госци зоз Републики Сербиї. На тоту шветочносц були поволани и присуствовали предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и народна посланїца Олена Папуґа.

Як „Рутенпрес” дознава од предсидателя Сакача, после академиї у нєформалних бешедох з домашнїма, догварене же би ше официйно преширело и збогацело медзисобне сотруднїцтво, накадзи представителє Русинох у Горватскей и формално буду устолїчени на свойо функциї, по нєдавно закончених виберанкох.

