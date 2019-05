Нєшка вистава Ивани Медєши и Лари Петкович

НОВИ САД – У Омладинским креативним центру у Новим Садзе, нєшка на 20 годзин, будзе орґанизована вистава фотоґрафийох и малюнкох младих руских и словацких авторох. Виставу орґанизує Омладина ЯЗАС Нови Сад у рамикох проєкту „Вечера зоз сушедовима”.

На вистави буду представени дїла младих и креативних авторох – Ивани Медєши, Лидиї Мандач, Лари Петкович и Лукаса Сикори.

Орґанизаторе поволую шицких заинтересованих же би пришли опатриц поруки котри настали през обєктив фото-апарата або на малярским платну.

