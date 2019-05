Отримана промоция природних наукох у керестурскей Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро кузмякˮ у Руским Керестуре вчера, 28. мая, отримана презентация Клуба природних наукох и математики „Petro Scienceˮ. На промоциї участвовали школяре основней и штреднєй школи, вєдно зоз своїма наставнїками и професорами, хтори промововали природни науки и приказали их на школяром интересантни и сучасни способ.

З тей нагоди, школяре у школским голу и кабинету, мали нагоду видзиц и участвовац у рижних роботньох, оглядох и експериментох з обласцох биолоґиї, физики, хемиї, математики у корелациї з другима предметами.

Школяре ше мали нагоду упознац зоз функционованьом 3Д друковачу, сучасней мудрей заградки, микробит апаратом, детерминациї рошлїнох з помоцу апликациї, а тиж и на интересантни способ похопиц Архимедов закон, конвексни и конкавни скла, електромаґнетизем, ґравитацийну силу и рижни други природни закони.

Презентацию орґанизовали професорки Тереза Катона, Наталия Будински, Паулина Рац, Кристина Сабадош, Єлена Шомодї, Тат’яна Бучко-Рац, Александра Виславски и Оливера Винаї, а Школу нащивели и члени Центру за промоцию науки.

