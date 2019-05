Уписани 22-йо до рускей ґрупи у коцурскей оводи

КОЦУР – После вецей заєднїцких акцийох и усиловносцох представнїкох Националного совиту Руснацох, занятих у Предшколскей установи (ПУ) „Бошко Буха” у Вербаше и Предшколскей установи „Герлїчка” у Коцуре, як и самих родичох, од школского 2019/20. року будзе формована руска ґрупа до хторей уписани 22-йо дзеци.

Най здогаднєме, штредком мая у ПУ „Герлїчка” у Коцуре отримана схадзка представительох Националного совиту (НС) Руснацох зоз родичами дзецох котри ходза, лєбо треба же би почали ходзиц до рускей або мишаней ґрупи.

Причина за зволованє тей схадзки було заключенє, зоз увидом до приявох за упис за шлїдуюци школски рок, же нєт достаточне число приявени дзеци анї за руску ґрупу, анї за мишану, як визначел помоцнїк директора Предшколскей установи „Бошко Буха” Вербас Небойша Дешич.

Як ришенє того проблему, одвичательни з тей установи дали предклад же би ше формовало руску ґрупу хтора би облапяла дзеци од 3 роки по предшколски возрост.

По консултованю представительох НС Руснацох зоз одвичательнима з тей установи, як и з присутнима родичами, принєшена одлука же би виховательки пренєсли другим родичом предклад о формованю такей ґрупи и запровадзели анкету по конєц того тижня.

Одволанє було добре, а реакциї родичох позитивни, та за шлїдуюци школски рок уписани 22-йо дзеци.

Окремни програми ше пририхтує за дзеци од 3 и 4 роки, окремни за дзеци од 5 роки, а тиж так и за предшколцох, та дзеци анї на єден способ нє буду очкодовани цо ше дотика воспитно-образовней роботи. Виховательки у тей установи барз задовольни з таким резултатом, и уж почали робиц на пририхтованю програми за шлїдуюци школски 2019/2020. рок.

