Штредньошколци шветочно преславели матурски вечар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Матуранти Ґимназиї и напряму Туристични технїчар Школи „Петро Кузмяк”, вчера випровадзени на преславу матурского вечару. Зоз Школи ше у колони, вєдно зоз своїма професорами, прешпацирали по ресторан „Червена ружа” опрез хторого их чекали найблїзши розположени за фотоґрафованє. У ресторану, матуранти зоз музику и танцом преславели остатнї штредньошколски днї.

У тим школским року, матурски вечар преславели 17-еро школяре Ґимназиї руского и 19-еро школяре сербского оддзелєня, як и 21 матурант Туристичного оддзелєня.

Ґимназиялци, од 27. мая почали покладац матурски испити котри буду тирвац по 12. юний, док матуранти Туристичного оддзелєня матурски испити буду покладац од 4. по 14. юний.

После матурского вечару, стреду 19. юния, будзе шветочне додзельованє дипломох за обидва напрями тей Штреднєй школи.

