Едукация о загрожованю моторкашох у транспорту отримана у Вербаше

ВЕРБАС – Аґенция за безпечносц у транспорту Републики Сербиї, у сотруднїцтве зоз Совитом за безпечносц у транспорту Општини Вербас и Полицийну станїцу Вербас, орґанизовала того тижня едукацию о загрожованю моторкашох у транспорту.

Едукация облапяла теорийне и практичне обучованє на хторим присуствовали вецей як 30 члени мото клубох зоз општини Вербас. Проєкт порушани з нагоди початку сезони воженя пре унапредзованє безпечносци моторкашох на драгох и будзе запровадзени у 30 општинох у цалей Войводини.

По словох одвичательних зоз Аґенциї за безпечносц у транспорту, у предходних трох рокох през тото обучованє прешли вецей як 700 моторкаше зоз 40 локалних самоуправох. Того року обучованє орґанизоване и за вожачох мопедох, прето же то найчастайше и наймладши вожаче хтори през таки едукациї надополнюю свойо знанє здобуте у авто-школох. Праве наймладшим моторкашом з општини Вербас подарована защитна опрема.

Шлїдуюца акция того цела, локалних мото клубох, Полицийней станїци и Червеного крижа будзе на соботу, на площи Николи Пашича у Вербаше, кед ше будзе бешедовац о можлївих нєзґодох и як на найлєпши способ реаґовац у таких ситуацийох.

