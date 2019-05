На соботу будзе стретнуце владических Каритасох Сербиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стретнуце владических Каритасох Сербиї будзе отримане у нашим святилїщу, у Водици, на соботу 1. юния, на тему „Парохия+Парох+Волонтер=Успих”.

Госци стретнуца буду монс. Станислав Хочевар, директор националного Каритасу о. Ивица Дамянович, координатор националного Каритасу Дарко Тот и шицки директоре владических Каритасох. Стретнуцу будзе присуствовац и представитель Каритасу Австриї, священїкове и волонтере.

По словох директора Каритасу Епархиї св. Миколая у Руским Керестуре о. Владислава Варґу, на стретнуцу присутних привита монс. Станислав Хочевар хтори отрима и преподаванє на спомнуту тему. После привитней бешеди будзе Служба Божа и робота по програми и розпорядку. На концу Стретнуца будзе подзелєни благослов шицким присутним.

Того дня будзе орґанизовани и Саям социялного поднїмательства, на хторим буду виложени продукти поднїмательох, хтори ше буду на предай.

На стретнуце поволани шицки заинтересовани за волонтеризем и стретнуце владических Каритасох Сербиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)