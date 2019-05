Отримани концерт русийскей и рускей народней творчосци

ДЮРДЬОВ – У полней сали Задружного дома у Дюрдьове стреду, 29. мая, отримани концерт Фолклорного ансамблу „Мозаика” зоз Кострома зоз Русиї и Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова.

Дюрдьовчанє ше представели зоз виводзацку фолклорну ґрупу котра виведла два танци, а госци зоз тринац танцами вецей фолклорних ґрупох у котрих приказани преважно русийски народни танци зоз вецей часцох Русиї. Танцоше були возросту основней и штреднєй школи и студенти.

Присутних привитали орґанизаторе, а Мирослав Такач, предсидатель КУД „Тарас Шевченко”, Татяни Асафовей, орґанизаторки того госцованя и госцуюцому ансамблу уручел кнїжку о Дюрдьове и маїцу зоз гербом КУД-а.

Орґанизатор концерта була Општина Жабель, Месна заєднїца Дюрдьов, Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” и Основна школа „Йован Йованович Змай” з Дюрдьова.

