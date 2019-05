Почина мото стретнуце у Коцуре 

КОЦУР – З нагоди родзеного дня Мото клуба „Пеґасус” нєшка, 31. мая, почина уж традицийне мото стретнуце у дворе просторийох клуба, при стадиону Фодбалского клубу „Искра”.

Мото стретнуце будзе тирвац два днї, а домашнї обчекую числених госцох зоз жеми и иножемства.

Тото стретнуце будзе провадзене зоз наступами числених рок ґрупох. Пияток за шицких присутних буду грац ґрупи Godfathers, бенд Faust, Djula & Easy Riders, а на соботу ґрупи Demigod, Nesto između и Rokstarza.

Домашнї поволую шицких заинтересованих, уход шлєбодни як и каждого року, а будзе порихтани и безплатни полудзенок за байкерох обидва днї.

