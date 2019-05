Подписани контракт о сотруднїцтве

КОЦУР – Вовторок, 28. мая, у просторийох Етно клубу „Одняте од забуца” у Коцуре, його предсидателька Аранка Медєши и директорка Туристичней орґанизациї Општини Вербас Мария Златович Арсениєвич подписали контракт о сотруднїцтве.

Як дефиноване у контракту, циль того медзисобного сотруднїцтва то промоция и защита етнолоґийного и етноґрафского материялу, очуванє старих ремеслох и традицийох Руснацох, Сербох, Мадярох, Ромох и других народох котри жию и творя на подручю Коцура и општини Вербас.

Як визначела директорка Туристичней орґанизациї, тот контракт лєм природни резултат потерашнього сотруднїцтва.

– У предходним периоду зме крашнє сотрудзовали, и вше зме у людзох зоз Етно клубу находзели барз добрих сотруднїкох з котрима зме ше намагали у цо лєпшим шветлу представиц нашу општину. Тот контракт источасно и основ же бизме витворели ище глїбше сотруднїцтво, хторе потребне як нашей орґанизациї, так и Етно клубу. Ми вериме же ше нам поспиши помогнуц же би клуб цо лєпше представел свойо потенцияли – гварела Златович Арсениєвич.

И предсидателька Етно клубу, и директорка Туристичней орґанизациї заключели же ше наздаваю длугорочному и успишному медзисобному сотруднїцтву.

