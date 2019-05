Студенти указали шицки свойо схопносци

НОВИ САД – На Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе вчера отримана културна програма з нагоди законченя школского року, а з цильом же би ше указали креативни капацитети студентох.

Шицких присутних привитал проф. др Янко Рамач, шеф Оддзелєня за русинистику, а водителє програми Лидия Костелник и Андрей Орос професорови Рамачови повинчовали на високим припознаню, ордену св. папи Силвестера, хторе нєдавно достал на преслави устолїченя Епархиї за преклад Святого писма зоз греческого язика.

Програма отримана у рамикох 65-рочнїци Филозофского факултету, а почала зоз, озда найпознатшу руску шпиванку „Ружи, червени ружи” Мирона Сивча, хтору одшпивал квартет студенткиньох. На програми ше представели студенти Русинистики, як и студенти хтори студираю українски язик, и студенти хтори руски язик уча як странски. През рецитованє стихох Костельника, Шевченка, Тамаша, Рамача, Шанти и Кочиша присутни мали нагоду послухац и вецей композициї у народним руским и українским духу. Тиж так були пречитани и франти стари скоро вик зоз старих руских календарох. Тамара Салаґ, студентка русинистики, одшпивала українску народну шпиванку „Горила сосна”, Лидия Костелник читала стихи Шевченка, а Ана Римар Симунович, докторанткиня на Русинистики, хтора участвує и у настави, одшпивала єдну з найпознатших українских композицийох „Ридна мати моя”.

У публики були и бувши студенти Русинистики, а як госцинска привитана Дарина Ґариб, треца секретарка Амбасади України у Беоґрадзе. После урядовей програми приємне друженє предлужене на Оддзелєню за русинистику.

