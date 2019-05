Нєшка концерт Хлопскей шпивацкей ґрупи „Фантє”

НОВИ САД – З нагоди 15-рочнїци роботи Дружтва Словенцох „Кредарица” з Нового саду Хлопска шпивацка ґрупа „Фантє” нєшка отрима цаловечарши концерт у Шветочней сали Городскей хижи.

Зоз Шпивацку ґрупу руководзи Борут Павлич, а на нєшкайшим концерту члени Миша Марин, Борислав Сакач, Йоаким Гаргаї, Славко Бучко, Михайло Колєсар, Бука Матанович и Мирко Павлич буду шпивац словенацки шветовни писнї, далматински (клапски), старогородски и еверґрин шпиванки.

Як госци на концерту наступя Мишани хор „Кредарица” и женски вокални состав „Рес миранда” з Нового Саду.

Концерт почина на 20 годзин, а уход шлєбодни.

