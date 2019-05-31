Нєшка концерт Хлопскей шпивацкей ґрупи „Фантє”

НОВИ САД – З нагоди 15-рочнїци роботи Дружтва Словенцох „Кредарица” з Нового саду Хлопска шпивацка ґрупа „Фантє” нєшка отрима цаловечарши концерт у Шветочней сали Городскей хижи.
Зоз Шпивацку ґрупу руководзи Борут Павлич, а на нєшкайшим концерту члени Миша Марин, Борислав Сакач, Йоаким Гаргаї, Славко Бучко, Михайло Колєсар, Бука Матанович и Мирко Павлич буду шпивац словенацки шветовни писнї, далматински (клапски), старогородски и еверґрин шпиванки.
Як госци на концерту наступя Мишани хор „Кредарица” и женски вокални состав „Рес миранда” з Нового Саду.
Концерт почина на 20 годзин, а уход шлєбодни.
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