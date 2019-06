Сашо Палєнкаш обявел нову писню „Подели далє”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Музичар и познати руски кантавтор Сашо Палєнкаш з Руского Керестура вчера, 31. мая, на интернету обявел нову писню „Подели далє”, зоз будуцого музичного албуму „Добро є…”.

Цала композиция, вєдно зоз продукцию, зробена у Руским Керестуре, а у тим окрем автора, участвовала и Марина Роман котра одшпивала провадзаци вокали.

Писню мож послухац на авторовим ютюбу каналу, а зняц ю зоз адреси на https://sasapaljenkas.bandcamp.com/album/dobro-je.

Автор за нови албум уж пририхтал даскельо писнї хтори буду обявени у наиходзацим чаше.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)