У гали заменєни шветла, преконтролує ше ґазну инсталацию

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Спортскей гали вчера закончене заменьованє векшей часци рефлекторох, а обновене и паник ошвиценє. Роботи у вредносци 100 тисячи динари финансовала Општина Кула. У гали ше ма окончиц и комплетне преверйованє ґазней инсталациї.

Як дознава Рутенпрес од секретара Месней заєднїци Михайла Сабадоша, у гали заменєни коло 20 нєисправни рефлектори – 34 векши и 45 векши. Тиж обновене и паник ошвиценє дзе заменєни коло 10 шветла.

Роботу финансовала локална самоуправа хтора превжала порядне финансованє отримованя гали, а окончело ю керестурске подприємство „Електромонтажа”.

У МЗ ше тих дньох пририхтую за преверйованє комплетней ґазней инсталациї у Спортскей гали дзе ґаз уведзени пред седем роками, алє ше галу ище нє зогривало на тот способ.

МЗ пририхтала за тото документацию, обезпечена и часц потребного пенєжу, та ше обчекує же роботи почню шлїдуюцого тижня. Майстрове маю баждариц вентили, пущиц пеци на пробу, як и превериц комплетну инсталацию, же би ше галу пририхтало за зогриванє у наступней жимскей сезони.

