У Кули почина Младежски театрални фестивал Войводини

КУЛА – На театралней сцени Културного центру у Кули нєшка будзе отримани 10. Младежски театрални фестивал Войводини, на хторим буду виведзени пейц представи.

Театрални маратон почнє од 17 годзин, а представи ше буду бавиц єдна за другу. Перша „Индиґо” у режиї Душана Калейского, зоз Зренянину, „Шерцо з леґо коцкох” у режиї Златка Вулетича зоз Латярку, „Людске єство и порок волани напой” у режиї Димитрия Крстаїча зоз Сримскей Митровици, „Беоґрадска трилоґия” Биляни Срблянович у режиї Олї Любоє зоз Ковину и „Сцекай од своєй жени” у режиї Ґордани Лукич зоз Мачванскей Митровици.

Орґанизатор Фестивалу Културно-просвитна заєднїца општини Кула и Културни центер Кула з потримовку Союзу уметнїцкей творчосци аматерох Войводини. Покровитель фестивалу Општина Кула.

