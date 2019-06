У керестурскей парохиї наютре перша св. Причасц

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. Миколай наютре у катедралней церкви на Служби Божей на пол дванастей, будзе шветочносц першей св. Причасци за 23-їх школярох другей класи. Нєшка на 18 годзин перша св. Споведз за першопричашнїкох и їх родичох.

Першу св. Причасц приму дзевецме хлапци и штернац дзивчата од котрих єдна зоз Бечу, а за тоту вельку духовну подїю их на парохийней виронауки пририхтовала ш. Анастасия Ришко, а на школскей вироучителька Златица Малацко.

По Служби Божей будзе кратка програма, а вец и шветочна процесия доокола церкви зоз св. Тайнами, у хторей дзеци „руцаю свят”.

