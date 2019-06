У рамикох „Белавей птици” и ґеронтоґаздинї

КУЛА − У Кули уж длугши час функционує услуга помоци старшим особом − Бриґа и помоц у обисцу, котра донєдавна була реализована у рамикох кулского Дому за старих и пензионерох, а тераз тота услуга прешла до инґеренцийох Здруженя за помоц МНРО „Белава птица”. Як наявене зоз Општинскей управи, у плану же би ше тоти услуги преширели и на други места у општини Кула.

Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич и диrектор МНРО „Белава птица”, штварток отримали конференцию за новинарох на котрей бешедоване о тим проєкту котри ше финансує зоз буджету локалней самоуправи и ресорного министерства.

Як визначел Милянич, циль тей услуги же би ше вишло вочи старим и хорим особом, як и инвалидом у окончованю каждодньових обовязкох котри вимага єдно обисце.

Кошутич визначел же затераз у плану помоц у 35 обисцох, а преширенє услугох будзе чим ше обепезпеча превозки за ґеронтоґаздинї.

