Вишол майски МАК

НОВИ САД − Того тижня зоз друку вишло майске число Младежского часопису МАК хтори читачом приноши даскельо интевюи, потим збуваня котри означели мешац за нами, як и други написи характеристични за стаємни рубрики.

„У фокусу” ше находза розгварки зоз Марину Медєши зоз Руского Керестура, зоз Сару Гарди зоз Коцура, а ту и напис о дюрдьовскей Етно ґрупи „Василиса”. На бокох „МАК-ового” колажу наша редакция читачом представя як випатра Маткованє у новосадским Руским културним центру.

У рубрики „Швет науки и технолоґиї” вам представяме значни проєт котри витворели керестурски ґимназиялци зоз свою професорку Наталию Будински, а рубрика „Спорт и рекреация” упознава читачох зоз боксом и бриджом.

„АЛТ шоу у МАК-у” приноши интервю зоз Йованом Живковичом котри освоєл награду на Тайландским интернационалним филмским дестинацийним фестивалу, а найновша „Кинотека” приблїжує remake и reboot виданя филмох и серийох котри наявени у блїзкей будучносци.

У„Власним печацу” ше находзи проза Кристияна Сопку, як и даскельо вибрани рисунки Олесї Папуґа.

