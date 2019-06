РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Службу Божу вчера вечар на 19 годзин закончени тогорочни Водицов тидзень, остатнї тидзеь у маю хтори у Католїцкей, та и нашей Церкви, пошвецени Пречистей Дїви Мариї.

Вечаршу Службу Божу и Молебен до Богородици у Водицовей церкви служели керестурски капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта, а присутне було красне число вирних.

През Водицов тидзень, од пондзелку по пияток були вечарши Литурґиї хтори були вше нащивени.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)