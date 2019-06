Нєшка централна преслава „Днї валалу − днї жита” у Крущичу

КРУЩИЧ − Традицийна манифестация „Днї валалу − днї жита” у Крущичу котра почала вчера вечар зоз рок концертом ше отримує нєшка 1. и ютре 2. юния.

Централна часц преслави будзе отримана нєшка у Доме култури з початком на 13 г, а предполадньом тот валал нащиви директор Розвойного фонду Войводини Александар Боґданович кед предвидзена розгварка о польопривредних потенциялох як Крущучу, так и цалей кулскей општини. Нєшкайша програма ше закончи зоз музичним концертом Єлени Ґребец и Милана Митровича.

На нєдзелю плановане змаганє у лапаню риби, потим у вареню рибового паприґашу, фодбалски турнир и турнир у одбойки, як и вежба членох ДОД Крущич.

Орґанизатор манифестациї Месна заєднїца Крущич, Туристична орґанизация Кула и Општина Кула.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)