У Новим Садзе починаю „Змайово дзецински бависка”

НОВИ САД – Манифестация „Змайово дзецински бависка”, 62. раз почина у Новим Садзе, а рижнородни програми буду отримани на вецей як трицец локацийох.

Програма почнє на 9 годзин на Площи шлєбоди, а урядове отверанє тогорочней манифестациї на 11 годзин у Спомин збирки Йована Йовановича Змая у Сримскей Каменїци.

Вецей як 35-еро писателє за дзеци стретню ше зоз наймладшима читателями и представя свойо нови кнїжки. Буду отримани и рижни вистави, дзецински представи, подобово роботнї, як и роботнї о безпечносци на интернету, а на Площи шлєбоди наступя члени музичних, танєчних и ґлумецких ґрупох.

Уход за шицки програми шлєбодни, а комплетни розпорядок мож пречитац ТУ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)