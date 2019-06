Вчера ше причащали двойо школяре у Бачинцох

БАЧИНЦИ – На шветочней Служби Божей у бачинскей церкви св. Луки школяре другей класи Теодора Гнатко и Андрей Рац першираз приступели до св. Тайни Причасци и прияли Исуса у Евхаристиї, а дзень пред тим и до св. Споведзи.

Службу Божу служели парох новосадски о. Юлиян Рац и домашнї парох, однєдавна протоєрей ставрофор о. Дарко Рац хтори пририхтал першопричашнїкох за тоту подїю през цали рок на виронауки. Вон у казанї наглашел прецо християном важни тоти Святи Тайни, та привитал першопричашнїкох и поволал и їх и других вирних же би були присутни на богослуженьох и у приманю св. Тайнох Споведзи и Причасци.

На концу першопричашнїки достали Спомини на свою першу св. Причасц, а шицки присутни им вишпивали многолїтствиє. Як здогаднул о. Рац, така подїя у Бачинцох нє часта, а остатня була пред пред трома роками.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)