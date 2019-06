Першу причасц вчера прияли 23-йо школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Служби Божей у полней катедралней церкви, вчера 23-йо школяре другей класи прияли першу Св. Причасц, а дзень пред тим приступели першираз и до св. Тайни Споведзи.

Службу Божу служели домашнї священїки парох о. Михайло Малацко и капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта. Парох у казанї привитал нових першопричашнїкох и поволал их же би после тей першей ище вельо раз прияли тоту св. Тайну т. є. живого Исуса под видами хлєба и вина.

На концу Служби першопричашнїки пририхтали и кратку програму, а потим им парох подзелєл памятни обращики. По Служби вони з другима дзивчатми участвовали и у процесиї зоз св. Тайнами и руцали свят, т. є. ружово лїсточка.

За тоту подїю першопричашнїкох на парохийней и школскей виронауки пририхтовали ш. Анастасия Ришко и вироучителька Златица Малацко. На вчерайшей шветочносци зоз школярами були и їх учительки Ксения Бодянец и Веруна Медєши, як и родичи, родзина и цала парохийна заєднїца.

