Националне стретнуце волонтерох и занятих у Каритасу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Коло 320 волонтере и заняти зоз шицких пейцох владических Каритасох, пришли зоз трицец трох местох цалей Сербиї, уключуюци и домашнїх з Руского Керестура, стретнуц ше у мариянским святилїщу, Водици, 1. юния. Стретнуце орґанизовал Каритас Епархиї св. Миколая Руски Керестур.

На самим початку присутних привитал владика кир Георгий Джуджар, и у своєй бешеди кратко розпатрал три значни слова Святїйшого оца Франциска з нагоди його стретнуца зоз Ґенералну скушпштину медзинародного Каритасу – служенє у любови, интеґрални розвой особи и заєднїцтво.

– Добродїйство, бо є служба у любови, то стретнуце зоз Христом у худобних и воно за рост Божого царства, царства любови и царства мира. Зоз тима думками жадам вас привитац, пожадац успишне и плодоносне стретнуце, у заєднїцтву. Бог най нас благослови и Мац Божа най нас чува и провадзи. Витайце! – поручел присутним кир Георгий.

Волонтерох и занятих у Каритасу такой после владики привитал и предсидатель Каритасу Сербиї монс. Станислав Хочевар, а скорей того подзековал домашньому, новому епархови новей епархиї преосвященому владикови Георгийови на красним поздраву, роздумованьох и добрих жаданьох. Тото же установена нова Епархия то доказ дїлованя Божого милосердия, же Церква присутна и же нас припознава. Мали бизме вихасновац тот момент же би вирни ище силнєйше зажили праве тото цо зме – єдна церква, без огляду хтори обряд маме, визначел монс. Хочевар.

После привитних словох ушлїдзела Служба Божа котру служели домашнї кир Георгий Джуджар и монс. Станислава Хочевара, а сослужели дзевецме священїкове зоз рижних владичествох и парохийох. Служба Божа була служена по восточним обряду, Апостол и Евангелия читани по горватски и мадярски, а наказовали монс. Станислав Хочевар по горватски и о. Иштван Добаи зоз Суботици по мадярски.

После Литурґиї присутни полудньовали, ошвижели ше и одпочинули, та послухали наступ ґрупи „Арияˮ котра виведла даскельо писнї.

После того предлужела ше робота по ґрупох. Тема тогорочного стретнуца була „Парохия+Парох+Волонтер=Успихˮ, на котру були отримани роботнї, а отримана и роботня за волонтерох на мадярским язику.

После заєднїцкого модлєня Ружанцу по руски, горватски и мадярски, волонтере достали Божи благослов и розишли ше до своїх парохийох, шириц праве тото цо на тим стренуцу визначел монс. Станисалв Хочевар – шветло розума, мудросци, тот вельки дар Духа Святого.

