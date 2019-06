НОВИ САД/ДЮРДЬОВ – Наютре, 4. юния у Музею Войводини у Дунавскей ч. 35 у Новим Садзе будзе концерт дюрдьовского Хора „Розанов”, а под дириґентску палїчку Татиани Барна.

Концерт почнє на 19 годзин.

