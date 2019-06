Буджетни фонд

Републичне Министерство державней управи и локалней самоуправи 9. мая розписало Явни конкурс за додзельованє средствох з Буджетного фонда за национални меншини у 2019. року. Конкурс тирва по 7. юний, а того року, як здогаднул ресорни министер Бранко Ружич, приоритет ма култура, односно проєкти з тей обласци. Як потолковал, циль Конкурса унапредзенє културней дїялносци меншинских заєднїцох, а окреме визначел же буджет Конкурса 30 милиони динари, цо за трецину вецей як влонї кед у фокусу були проєкти з облаци информованя на меншинских язикох. Меншинске информованє було тема и Конкурса за 2017. рок, кед є першираз розписани у нєшкайшим формату.

На перших двох конкурсох було досц мале интересованє актерох з рускей заєднїци, найскорей пре узкоспецифичну тематику. Кед ше нє спреведам, лєм НАР конкуровал, и достал финансийну потримовку за свойо два проєкти – єден до рока.

Кед слово о тогорочним конкурсу Буджетного фонда, упечаток же руска заєднїца будзе мац значно лєпши вигляди. Окреме же обласц култури найширша и найрозконаренша од шицких штирох компетенцийох хтори ше одноша на меншинску автономию, а право конкуровац маю и установи и орґанизациї чий снователь национални совит, и орґанизациї цивилного дружтва хтори у статуту маю меншинску тематику, и академски фондациї. Як нєурядово мож чуц, велї нашо орґанизациї уж превжали конкурсну документацию (доступна є на сайту ресорного министерства www.mduls.gov.rs, дзе єст и шицки други потребни информациї о конкурсу).

Кед же руски проєкти достаню потримовку, вона нє будзе лєм символична – минимална сума запланована по єдним проєкту 150 тисячи динари, а максимално годно достац милион динари за єден проєкт.

Проста математика гутори же голєм 30 проєкти (з максималну вимогу) хтори сполня формални условия и „тему” конкурса, достаню пенєж. Кед же апликанти буду скромнєйши у вимогох, шанси за успих буду ище векши. Медзитим, факт же на тим конкурсу маю право участвовац вецей як 20 урядово припознати меншински заєднїци у Републики Сербиї. Гоч велї з нїх нє маю достаточни капацитети пририхтац квалитетни и конкурентни проєкт, дзепоєдни други маю моци апликовац за цали буджет конкурса, та мож обчековац же конкуренция будзе моцна. Щесце же ми, голєм на паперу, дзешка у штредку тей таблїчки, наздавам ше, блїжей ґу плей-офу як ґу плей-ауту.

