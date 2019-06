Дижджовни дзень у городу

На каси у предавальнї стара жена опрезо мнє купела дробнїци и вибера пенєжи з бутєлару.

Жена: Яй, думала сом же нє будзем мац досц, а вец сом ше здогадла же мам скрити пенєжи, у тим куцику. Гоч, нє знам од кого скривам, уж длуго жиєм сама, мой умар. Алє звикла сом так.

Касирка: Боме и я скривам пенєжи, од самей себе и од чловека. Кед придзе плаца, як штурим ту до тей прегради. Нє так же таїм мойому, алє заш лєм… хториш дзень сом закукла и нєсподзивала сом ше кельо сом пенєжи назберала. Алє мушим, за чарни днї.

Жена: Маш право, вше треба мац за нєдайбоже. Нїґда нє знаш цо це споза угла чека.

И патра обидва на мнє, сцу най потвердзим же ми тото цалком нормалне, а я нїґда у живоце нє скрила пенєжи анї од себе, анї од чловека. И наисце верим же мнє споза угла нє чекаю чарни, алє красни днї.

Млади, а стари чловек

Врацам ше зоз роботи, у будинку сом, дзвери од лифту ше помали завераю, убегує сушедов хлапец, дас шеста класа основней школи. Убегнул и цихо є. Нароком гласно и ясно виповедам: Добри дзень. И патрим на ньго. Вон патри на мнє, и далєй є цихо. Вец винїма телефон зоз кишенки и длобе до ньго. Сирота, ма 12 або 13 роки, а здабе на чловека хтори уж нє млади: згербени є, тлусти, ма брух, а плєца му нє видно. Як будзе випатрац о 30 роки? Вироятно як його оцец. Лифт става, я нароком знова гласно гуторим: До видзеня.

Вон вибегнул, бежи дому, без здравканя.

Окремна станїца

У городским автобусу мнє людзе углавним випатраю як да дахто по нїх поґазловал, або як квашени огурки. Нє важне чи пахню, чи их чуц, твари и очи им празни и безчувствительни. Прето вше патрим през облак, з хрибтом обрацена ґу сопутнїком. Нєдалєко од моєй станїци уходза дзеци котри ходза до школи за дзеци зоз завадзанями у розвою. Обично их провадза мама або тато, а дзеци бешедлїви и нашмеяни. Патра през облак, коментарую и оглядаю ше. На їх тварох єст емоциї, та ше прето дзечнє на нїх припатрам. И кажди раз, кед виду зоз автобуса, махаме себе. Вони ше нашмею и почню махац, а я им махам и кед автобус руши далєй…

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)