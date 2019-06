За викенд Мото стретнуце у Кули

КУЛА – Традицийне Мото стретнуце у Кули будзе отримане того викенду, 7 и 8. юния, на Мотодрому у орґанизациї Мото клуба „Кула”.

Програма почнє на 12 годзин зоз наступом музичних бендох „Фреди Круґер” зоз Руми и „Суперменси” зоз Шабцу. Соботова програма почнє зоз дефилеом моторкашох на 16 годзин, та шлїдзи полудзенок, а моторкашки бависка почню на 18 годзин.

На 20 годзин будзе отримани рок концерт на котрим наступя бенди „Цошка помедзи” зоз Кули як предґрупа, главни бенд того вечара будзе „Ван Ґоґ” зоз Беоґраду, а до ранших годзинох присутни буду мац нагоду послухац DJ Coa зоз Червинки.

Уход на концерти шлєбодни за шицких. Покровитель манифестациї Општина Кула, а партнер орґанизатор Туристична орґанизация општини Кула.

